Больше сотни бутылок вина на 350 тыс. евро украли во Франции

Неизвестные воры обнесли винный погреб заведения Relais Château на востоке Франции, похитив более сотни бутылок дорогого вина.

Неизвестные воры обнесли винный погреб заведения Relais Château на востоке Франции, похитив более сотни бутылок дорогого вина.

Сумма ущерба, по данным местных СМИ, составляет порядка 350 тысяч евро (более 31 млн рублей). По предварительным данным, к заведению преступники приехали на машине, взломали замок и быстро вынесли алкоголь. В этот момент внутри сработала сигнализация, в связи с чем хозяин обнаружил, что его грабят. Он сразу обратился в полицию и бросился в погоню за ворами.

Банда, уходя от преследования, швыряла бутылками вина в машину своей жертвы и полицейские автомобили. В какой-то момент они просто бросили свое авто вместе с оставшимся вином.

Это уже второй налет на Relais Château в 2021 году. Первый раз воры вынесли спиртное на сумму около 200 тысяч евро.