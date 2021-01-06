Британский посол не хочет, чтобы РФ и Китай вышли победителями из пандемии

Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса, заявила посол Великобритании в США Карен Пирс. Об этом она сказала в интервью телеканалу Bloomberg 31 декабря.

Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса, заявила посол Великобритании в США Карен Пирс. Об этом она сказала в интервью телеканалу Bloomberg 31 декабря.

Дипломат выразила мнение, что Лондон и Вашингтон должны объединить усилия для противостояния стратегическим вызовам со стороны Пекина и Москвы в период восстановления мира после пандемии.

Пирс также опасается, что Китай может задать правила будущего технологического развития в этих областях. Дипломат сравнила эту ситуацию с распространением ядерных технологий в 1950-х годах. По мнению британского посла, китайское развитие «слишком авторитарно», а новые технологии должны приносить выгоду «открытым рынкам».

«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить, что китайские стандарты заложены в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика», — сказала дипломат.

Пирс призвала «более открытые» страны принимать меры и развиваться, чтобы именно они процветали после окончания периода борьбы с коронавирусом.

Между тем ситуация с COVID-19 в США и Великобритании остается крайне напряженной. Китай же смог справиться с эпидемией коронавируса благодаря дисциплинированному подходу государства и граждан страны к проблеме.

В конце декабря глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Западу не удалось показать лидерство в борьбе с пандемией, а Россия первой создала вакцину от COVID-19.