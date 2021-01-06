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18:31   6 Января 2021
Политика

Город Могилев избрал Лукашенко делегатом Всебелорусского народного собрания

Город Могилев избрал Лукашенко делегатом Всебелорусского народного собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко избран делегатом Всебелорусского народного собрания (ВНС) от города Могилева.

Ранее глава республики подписал указ о проведении шестого ВНС 11–12 февраля 2021 года. Участники мероприятия обсудят основные положения Программы социально-экономического развития Белоруссии на ближайшие пять лет.

Список приглашенных лиц определит оргкомитет. На ВНС прибудут 2700 участников, которых выберут районные и городские советы депутатов, а также самые крупные общественные объединения.

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#белоруссия #лукашенко #могилев

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