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18:26   6 Января 2021
Политика

Сенат США переходит под контроль демократов

Сенат США переходит под контроль демократов

Член Демократической партии США Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за поддержку на выборах в Сенат.

Так демократ объявил о своей победе над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в верхнюю палату.

"Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в Сенате Соединенных Штатов", — написал он в социальной сети Facebook.

Стоит отметить, что разрыв между кандидатами, по предварительным данным, составил 0,4 процента.

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#сша #выборы #демократы

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