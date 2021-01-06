Сенат США переходит под контроль демократов

Член Демократической партии США Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за поддержку на выборах в Сенат.

Член Демократической партии США Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за поддержку на выборах в Сенат.

Так демократ объявил о своей победе над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в верхнюю палату.

"Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в Сенате Соединенных Штатов", — написал он в социальной сети Facebook.

Стоит отметить, что разрыв между кандидатами, по предварительным данным, составил 0,4 процента.