Мурашко: ситуация с коронавирусом в праздники стабилизировалась

Ситуация с коронавирусом в России в новогодние праздники в целом стабилизировалась, однако остается напряженной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ситуация с коронавирусом в России в новогодние праздники в целом стабилизировалась, однако остается напряженной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ежедневно коронавирусную инфекцию диагностируют примерно у 24 тысяч человек. При этом в стационарах находятся около 212 тысяч граждан, 82% россиян проходят лечение амбулаторно, напомнил министр.

Вакцинация тем временем продолжается во всех российских регионах. В связи с этим объемы производства вакцины "Спутник V" растут, отметил Мурашко.