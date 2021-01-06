Жириновский предложил новую реформу образования

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Российской Федерации Владимир Жириновский предложил исключить иностранные языки из общей программы школьного образования.

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Российской Федерации Владимир Жириновский предложил исключить иностранные языки из общей программы школьного образования.

По мнению главы политической партии, необходимо сделать изучение иностранных языков в школах на добровольной основе. Кроме того, политик предложил исключить ЕГЭ по иностранному языку из списка обязательных для сдачи экзаменов.

"Для большинства ребят это абсолютно лишняя, бесполезная информация. А кому нужно — выучит самостоятельно", — написал он в личном Telegram-канале.

Жириновский также добавил, что сам изучил четыре иностранных языка, однако практического применения в работе этим знаниям не нашлось.