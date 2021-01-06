Названы самые популярные российские курорты для отдыха на Рождество

Курорты Сочи, Подмосковья и Ленинградской области вошли в тройку любимых мест для отдыха на Рождество у россиян. Таковы данные опроса, проведенного туристическим порталом ТурСтат.

Курорты Сочи, Подмосковья и Ленинградской области вошли в тройку любимых мест для отдыха на Рождество у россиян. Таковы данные опроса, проведенного туристическим порталом ТурСтат.

В топ-10 попали курорты Алтая, Ставрополья, а также Байкал, Москва, Казань, горные курорты Кавказа и курорты Башкирии.

Наиболее популярным горнолыжным местом для отдыха россияне назвали «Розу Хутор». Всего за Сочи проголосовали 21% опрошенных, за курорты Подмосковья (Сорочаны, Степаново, Яхрома) — 17%, за курорты Ленобласти (Игора, Коробицыно, Охта Парк) — 11%.

Курортам Алтая досталось 10%, курортам Ставрополья (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки) -— 9%. Рождественскую поездку на Байкал предпочли 6% россиян.За Москву, Казань и горные курорты Кавказа (Домбай, Приэльбрусье) проголосовали по 5%, за курорты Башкирии (Банное) — 4%.

Эксперты составили рейтинг по итогам интернет-опроса более 10 тысяч посетителей портала.

В декабре исполнительный директор курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов призвал жителей России не покупать места в очередях на подъемники, которые жители Сочи продают на Avito.