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17:37   6 Января 2021
Происшествия

Фрагмент документа XII века пропал из филиала РАН в Петербурге

Фрагмент документа XII века пропал из филиала РАН в Петербурге

Фрагмент оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I исчез в Петербурге. Официальных комментариев от правоохранительных органов по этому поводу нет.

В конце декабря в петербургском филиале РАН пропал особо ценный документ архивного фонда России — фрагмент оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I, жившего в XII веке. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Известно, что документ хранился в коробке на реставрационном столе, его пропажу заметили при уборке. Сумма материального ущерба еще устанавливается.

По данным местных СМИ, 29 декабря в архив забрались воры. Они украли технику, однако редкие документы не тронули. Есть предположение, что фрагмент печати злоумышленники могли уничтожить случайно.

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