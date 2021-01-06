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17:23   6 Января 2021
Политика

Госсекретарь США сожалеет об отсутствии прогресса по ситуации в Донбассе

Госсекретарь США сожалеет об отсутствии прогресса по ситуации в Донбассе

Глава Госдепа США Майк Помпео выразил сожаление, что прогресса в ситуации в Донбассе добиться пока не удалось.

В интервью агентству Bloomberg Помпео заявил, что Вашингтон не смог поспособствовать успешному решению вопроса ЛДНР, а на юго-востоке Украины по-прежнему происходит конфликт.

"Мы не добились большого прогресса, так же как европейцы не добились большого прогресса в своих дипломатических усилиях", — рассказал американский госсекретарь.

Помпео выразил сожаление, что действующей администрации США за время работы при Дональде Трампе не удалось достичь большего сдвига в этом вопросе.

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#сша #донбасс #помпео

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