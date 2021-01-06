Идею списать кредитные долги с россиян подвергли сомнениям

Исполнение идеи освободить россиян от кредитных долгов должны оплатить ее авторы, заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Исполнение идеи освободить россиян от кредитных долгов должны оплатить ее авторы, заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Со стороны банковской системы инициатива имеет абсолютную поддержку, особенно, если она будет проспонсирована за счет тех, кто ее предложил. Нельзя обещать заемщикам некий проект и надеяться, что за него заплатят другие люди, объяснил Тосунян. Предложившие идею депутаты занимаются "элементарной показухой и популизмом".

Банки попросту нельзя обязать амнистировать долги по кредитам, добавил президент АРБ. В большинстве случаев обращения в банк получают поддержку, а идеей с амнистией могут воспользоваться и недобросовестные заемщики. С предложением списать долги россиян ранее выступила партия "Коммунисты России".