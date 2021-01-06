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16:47   6 Января 2021
Армия

Украинские воинские звания перевели на коды военных рангов по стандарту НАТО

Украинские воинские звания перевели на коды военных рангов по стандарту НАТО

Глава украинского оборонного ведомства Андрей Таран подписал указ о переводе воинских званий на коды военных рангов по стандарту НАТО STANAG 2116.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины в среду.

Согласно сообщению, документ устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих ВСУ военным рангам НАТО.

"Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов", - передает слова Тарана пресс-служба Минобороны Украины.

Глава МО Украины добавил, что в дальнейшем планируется "евроатлантическая трансформация" существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военных по воинским званиям.

В дальнейшем система управления карьерой советского образца будет заменена на "современную, принятую в армиях ведущих государств".

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#украина #всу #воинские звания

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