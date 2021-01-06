Украинские воинские звания перевели на коды военных рангов по стандарту НАТО

Глава украинского оборонного ведомства Андрей Таран подписал указ о переводе воинских званий на коды военных рангов по стандарту НАТО STANAG 2116.

Глава украинского оборонного ведомства Андрей Таран подписал указ о переводе воинских званий на коды военных рангов по стандарту НАТО STANAG 2116.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины в среду.

Согласно сообщению, документ устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих ВСУ военным рангам НАТО.

"Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов", - передает слова Тарана пресс-служба Минобороны Украины.

Глава МО Украины добавил, что в дальнейшем планируется "евроатлантическая трансформация" существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военных по воинским званиям.

В дальнейшем система управления карьерой советского образца будет заменена на "современную, принятую в армиях ведущих государств".