Иран назвал ракету «Сармат» посланием России новой власти в США

Иранские СМИ полагают, что заступление на боевое дежурство нового ракетного комплекса «Сармат» и приход новой власти в США неслучайны.

Иранские СМИ полагают, что заступление на боевое дежурство нового ракетного комплекса «Сармат» и приход новой власти в США неслучайны.

Журналисты Akharin Khabar отмечают, что «послание» России в виде межконтинентальной ракеты «Сармат» совпало по времени с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне. В настоящее время известно, что ракетный комплекс стратегического назначения проходит техническое усовершенствование, и российский лидер Владимир Путин пристально следит за выполнением хода работ.

По мнению иранской прессы, не стоит считать это случайным стечением обстоятельств. Представители иностранных медиа предположили, что Россия хочет показать США, что за время пребывания Трампа на посту американского лидера Штаты проявляли своего рода халатность, пока в РФ шла разработка новых технологий.

«Россия надеется поставить «Сармат» на вооружение к 2022 году. Однако стоит еще раз подчеркнуть, что это — лишь часть того обширного арсенала вооружения, которым Россия будет располагать, начиная от беспилотников и до боевых самолетов-истребителей нового типа, систем ПВО и сверхзвукового оружия», — пишут иностранные журналисты.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ракеты «Сармат», «Циркон» и «Прометей» могут поступить в ВС РФ в этом году.