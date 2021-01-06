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16:03   6 Января 2021
Политика

Дипломаты ЕС призвали предоставить вакцины странам Восточного партнерства

Дипломаты ЕС призвали предоставить вакцины странам Восточного партнерства

Главы МИД 13 стран ЕС направили в Еврокомиссию письмо о необходимости предоставления препарата от COVID-19 государствам Восточного партнерства.

По мнению европейских дипломатов, Евросоюз должен упростить механизм получения вакцины от коронавируса для государств программы Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Молдавия и Украина). Такое заявление было сделано в преддверии саммита, который должен состояться весной текущего года.

"Предоставление упрощенного доступа к вакцинам, как только страны ЕС получат необходимое для себя количество доз, является важным инструментом дипломатического влияния сегодня", — говорится в письме.

Дипломаты выразили уверенность, что эту возможность необходимо реализовать максимально широко.

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#ес #вакцина #COVID-19

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