Дипломаты ЕС призвали предоставить вакцины странам Восточного партнерства

Главы МИД 13 стран ЕС направили в Еврокомиссию письмо о необходимости предоставления препарата от COVID-19 государствам Восточного партнерства.

Главы МИД 13 стран ЕС направили в Еврокомиссию письмо о необходимости предоставления препарата от COVID-19 государствам Восточного партнерства.

По мнению европейских дипломатов, Евросоюз должен упростить механизм получения вакцины от коронавируса для государств программы Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Молдавия и Украина). Такое заявление было сделано в преддверии саммита, который должен состояться весной текущего года.

"Предоставление упрощенного доступа к вакцинам, как только страны ЕС получат необходимое для себя количество доз, является важным инструментом дипломатического влияния сегодня", — говорится в письме.

Дипломаты выразили уверенность, что эту возможность необходимо реализовать максимально широко.