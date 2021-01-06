Патриарх Кирилл сравнил отрицание коронавируса с неверием в бога

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил людей, которые не верят в коронавирус и не следуют предписаниям медиков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил людей, которые не верят в коронавирус и не следуют предписаниям медиков. Отрицание пандемии столь же опасно, как и неверие в бога, заявил он во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят, — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в бога не верят», — заявил патриарх.

Настоятель РПЦ также попросил прихожан следовать указаниям врачей и соблюдать все меры предосторожности для защиты от COVID-19: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и «делать очень многое, к чему мы не привыкли».

«Потому что наша неосторожность может послужить причиной страшного заболевания», — добавил Кирилл.

По мнению патриарха, не верящие в «чуму 2020 года» сограждане недостаточно интеллектуально развиты. Он также напомнил и о мерах предосторожности при посещении храмов, а также рекомендовал больше находиться в кругу семьи.

Ранее в РПЦ посоветовали как можно скорее привиться от коронавируса. Митрополит Иларион отмечал, что побочные эффекты прививки «минимальны» и их нельзя сравнить «с теми мучениями, которые испытывают» заразившиеся.

За минувшие сутки в России выявили 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, сообщили в оперштабе. Уточняется, что 11% заболевших болели бессимптомно. Выздоровели 23 055 пациентов. Умерли 445. Таким образом, с начала пандемии в РФ был выявлен 3 308 601 случай COVID-19, 2 685 723 людей полностью выздоровели. 59 951 пациент скончался.