Ведущая Лера Кудрявцева призналась, что подцепила COVID-19

Коронавирус был обнаружен у российской телеведущей и актрисы Леры Кудрявцевой. Об этом сообщила сама звезда на своей странице в Instagram.

Коронавирус был обнаружен у российской телеведущей и актрисы Леры Кудрявцевой. Об этом сообщила сама звезда на своей странице в Instagram.

Лера Кудрявцева обнародовала в социальной сети результат теста на COVID-19, прикрепив вместо подписи лишь один смайлик. В беседе с журналистами телеканала РЕН ТВ она призналась, что абсолютно не ожидала наличия у себя недуга.

"Я даже не подозревала, что у меня коронавирус. У меня небольшая слабость, голова болит, нос заложен, больше ничего. Даже на простуду не похоже, просто будто я устала", — объяснила Кудрявцева.

Тест телеведущая сдала накануне отъезда на отдых в Дубай. В связи с выявленным вирусом ей пришлось отложить поездку и остаться на самоизоляции на две недели.