Мурашко анонсировал соцвыплаты для медиков в двойном размере

Медики, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 в период новогодних праздников, получат соцвыплаты в двойном размере уже в январе.

Медики, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 в период новогодних праздников, получат соцвыплаты в двойном размере уже в январе.

Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.

"Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников, получат специальные социальные выплаты за работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе", — сказал он.

Ранее стало известно, что социальные выплаты за декабрь на сумму свыше 21 млрд рублей получили почти 700 тысяч медработников, оказывающих помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Напомним, в настоящее время более 800 тысяч россиян привились против COVID-19.