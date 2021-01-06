Суд лондонского района Вестминстер отказал Ассанжу в освобождении под залог

Лондонский суд отказал Джулиану Ассанжу в освобождении под залог. Также стало известно, что защита Ассанжа оспорит решение суда.

Лондонский суд отказал Джулиану Ассанжу в освобождении под залог. Также стало известно, что защита Ассанжа оспорит решение суда.

"Я убеждена в наличии существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу. Поэтому он должен оставаться под стражей", — сказала судья.

Ранее судья заявила, что в Соединенных Штатах жизнь основателя WikiLeaks сразу подверглась бы опасности, а значит, выдача невозможна. Отметим, в США Ассанжу грозило бы 175 лет тюрьмы. Центральный уголовный суд Лондона постановил, что в случае экстрадиции в США Ассанж, вероятно, покончит с собой в печально известной тюрьме Supermax в Колорадо.