Выборы в Сенат США. Демократы приближаются к большинству

По предварительным данным СМИ, демократы побеждают республиканцев в Джорджии.

Второй тур выборов в Сенат США состоялся 6 января в штате Джорджия. Демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок лидируют после обработки более 98% бюллетеней.

Победа политиков позволит Демпартии получить контроль в верхней палате Конгресса США. Это окажет влияние на первые годы правления избранного президента Джозефа Байдена. Демократы уже контролируют Палату представителей.

Оссофф и Уорнок оспаривают мандаты сенаторов-республиканцев от Джорджии Дэвида Пердью и Келли Леффлер. По результатам первого тура в ноябре 2020 года, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, что необходимо для избрания в Сенат по законам штата.

Американцы с 14 декабря голосуют досрочно — на участках или по почте. По сведениям газеты Politico, в штате осталось подсчитать порядка 100 тысяч голосов. Многие местные голосовали по почте, поэтому объявление официальных результатов может продлиться до 8 января — это последний срок для получения бюллетеней от военных и американцев, проголосовавших за границей.

Официально подсчет голосов в Джорджии еще не завершен. Однако телекомпании NBC, CNN, ABC и CBS уже отдали Уорноку победу над Леффлер. По данным NBC, демократ получает 50,5% голосов, а представительница республиканцев — 49,5%. Fox News сообщает, что Оссоффа поддерживают 50,2% жителей штата, в то время как республиканца Дэвида Пердью — 49,9%. Согласно последним подсчетам телеканала, у демократа примерно на 13 тысяч голосов больше.

Две пары кандидатов

Республиканец Дэвид Пердью стал сенатором в январе 2015 года. Он претендует на переизбрание еще на шесть лет. 71-летний политик сделал карьеру в бизнесе. В частности, занимал руководящие посты в ряде консультационных и аналитических фирм.

Республиканка Келли Леффлер представляет Джорджию с января 2020 года по решению губернатора Брайана Кемпа из-за отставки конгрессмена Джона Айзексона, чей срок в Сенате должен был закончиться в январе 2023 года. 50-летняя предпринимательница — одна из самых богатых политиков Конгресса США, она специализируется на финансовой сфере. Ее супруг Джеффри Спрекер возглавляет компанию Intercontinental Exchange, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа. По оценкам журнала Forbes, состояние пары достигает 800 миллионов долларов.

Оба сенатора — верные соратники действующего президента США Дональда Трампа. Они отказываются признавать его поражение на выборах президента, которые состоялись в ноябре прошлого года.

Демократу Оссоффу 33 года. Он является журналистом-расследователем и режиссером документальных фильмов, сотрудничал с британской корпорацией BBC. Несмотря на молодой возраст, в 2017 году журналист успел выдвинуться в Конгресс, но проиграл республиканке Карен Хэндел на праймериз с перевесом в 2%.

51-летний Уорнок, как и Леффлер, не обладает солидным опытом в большой политике. Он проповедует в баптистской церкви в Атланте (штат Джорджия), где распространял свои идеи Мартин Лютер Кинг-младший, борец за права темнокожего населения США. О намерении баллотироваться в Сенат Уорнок объявил в январе 2020 года. В случае победы он станет первым афроамериканцем из южных штатов, который смог избраться на пост.

От исхода соперничества между Леффлер и Уорноком зависит, кто из них будет представлять штат в верхней палате два года, до указанного срока.

Контроль над Сенатом

Республиканская партия сейчас имеет большинство в Сенате, где всего 100 мест. По итогам выборов 3 ноября 2020 года, республиканцы обеспечили себе 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 у Демпартии.

Если Оссофф и Уорнок победят, то число мест у обеих партий будет равным. Однако у демократов есть преимущество — избранный вице-президент США Камала Харрис, также представляющая Демпартию. Американские законы гласят: вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделяются поровну.

При сохранении республиканцами хотя бы одного из двух мандатов в Джорджии, они по-прежнему будут иметь большинство в верхней палате Конгресса США.

Справка ПС

Контроль над Сенатом — принципиально важный вопрос для принятия законодательных инициатив от той или другой партии. Особенно значимым он станет в ближайшие несколько месяцев: новой администрации победившего на выборах демократа Джо Байдена нужно согласие сенаторов для утверждения кандидатов на множество ключевых постов. Речь идет о должности главы Госдепартамента, Пентагона, Минфина, а также других важных ведомств.

Демократы сейчас контролируют Палату представителей Конгресса США. Представители партии потеряли часть мандатов, но сохранили большинство по итогам всеобщих выборов, состоявшихся 3 ноября прошлого года.