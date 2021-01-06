Протесты сторонников Трампа могут ослабить мировое влияние США

На улицах Вашингтона собираются тысячи американцев, чтобы высказать недовольство сомнительными итогами выборов.

Третий месяц в США не прекращается битва за результаты президентских выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Пока действующий лидер Дональд Трамп пытается «штурмовать» Конгресс вместе с вице-президентом Майком Пенсом, его сторонники выражают протест напрямую.

На улицах Вашингтона собираются тысячи американцев, чтобы высказать недовольство сомнительными итогами выборов. В ноябре прошлого года митинг сторонников Трампа закончился поножовщиной и жертвами среди полицейских. Теперь, когда конгрессмены собираются официально признать демократа Джозефа Байдена новым президентом США, в американской столице вновь планируется новое массовое шествие.

Своеобразным «разогревом» к нему стал митинг сторонников Республиканской партии вечером 5 января. Недовольные собрались у площади Freedom Plaza, недалеко от Белого дома, чтобы поддержать Дональда Трампа и его борьбу за результаты американских выборов. Полицейским пришлось успокаивать чересчур активных демонстрантов слезоточивым газом.

Mace deployed as police push back into the crowd of Trump supporters trying to get into BLM Plaza #DC #WashingtonDC #January6th pic.twitter.com/mmNqq3vYyO — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021

В некоторых местах сторонники Республиканской партии, одетые в военные бронежилеты и шлемы, пытались оттеснить правоохранителей, однако последним удалось сдержать натиск протестующих.

Chaotic scene in BLM Plaza as police clash with Trump supporters trying to rush the line #DC #WashingtonDC #January6th pic.twitter.com/wjGsUSaCWH — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021

Главное требование недовольных – не признавать итоги выборов в колеблющихся штатах, где кандидат от Демократической партии Джозеф Байден победил с незначительным отрывом. Речь идет, в частности, о штатах Висконсин и Мичиган, где имел место подозрительно резкий рост голосов в поддержку демократа.

Для Джо Байдена, который позиционирует себя как «объединяющего политика», убедить ярых патриотов и сторонников Трампа в своей правоте будет сложно. Примечательно, что для протестующих «козлами отпущения» также стали активисты Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.). С мая 2020 года, когда был убит афроамериканец с уголовным прошлым Джордж Флойд, движение за права цветных американцев превратилось в волну погромов и мародерства.

Сейчас на одной чаще весов стоят радикальные сторонники Дональда Трампа, облаченные в бронежилеты и выкрикивающие «долой BLM», а на другой – приверженцы левых идей, голосовавшие за Джо Байдена и поддерживающие бесчинства Black Lives Matter.

Пожилой демократ, выигравший президентские выборы, но пока не вступивший в должность главы Белого дома, постарается не обращать никакого внимания на протесты и митинги в Вашингтоне, уверен политолог Иван Аркатов. После инаугурации Байдена массовые шествия понемногу сойдут на нет, а демократ будет пытаться заслужить одобрение половины Америки, голосовавшей за Дональда Трампа.

«На мой взгляд, Байден вообще не будет никак комментировать протесты, какими бы масштабными они не были. Про все доказательства фальсификаций он будет говорить, что это фейки. Команда Байдена будет гнуть линию, что именно он избранный президент США, и никакие митинги изменить этого не смогут. Демократы просто закроют на это глаза. Если же после инаугурации подобные выступления продолжатся, это будет очень серьезным потрясением для США», — рассказал эксперт.

Если Соединенные Штаты окончательно погрязнут в протестах после 20 января, «подконтрольные» Вашингтону страны Европы во многом перестанут зависеть от западных «хозяев». Они увидят, что США не могут разобраться с собственными проблемами и определить своего президента, а значит их внешняя политика также встанет под большой знак вопроса, заключил Аркатов.

Вечером 6 января в Вашингтоне планируется очередная массовая демонстрация сторонников Дональда Трампа.