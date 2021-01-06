МИД РФ дал высокую оценку договоренностям Катара и "арабского квартета"

Москва высоко оценила договоренности Катара и четверки арабских государств.

Министр иностранных дел Катара Султан Аль-Мурейхи в ходе телефонной беседы с замглавы российского МИД Михаилом Богдановым проинформировал об итогах проведенного 5 января в Аль-Уле (Королевство Саудовская Аравия) саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Москва высоко оценила результаты саммита Совета и достигнутые по его итогам договоренности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что с самого начала возникшего в июне 2017 года кризиса в российской столице активно поддерживали усилия с целью преодоления разногласий между Катаром, с одной стороны, и Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ и Египтом — с другой.

Ранее стало известно, что Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия полностью восстанавливают дипломатические отношения с Катаром. Четыре арабских государства подписали соглашение о прекращении конфликта с Катаром, который продолжался более трех лет.