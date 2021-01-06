"Академик Черский" прибыл к месту строительства "СП-2"

Трубоукладывающее судно почти месяц простояло недалеко от Калининграда и сегодня вновь вернулось к незавершенному участку газопровода "Северный поток — 2".

Трубоукладывающее судно почти месяц простояло недалеко от Калининграда и сегодня вновь вернулось к незавершенному участку газопровода "Северный поток — 2". Об этом свидетельствуют данные системы MarineTraffic, отслеживающей позиционирование судов.

"СП-2" должен был быть введен в эксплуатацию еще в конце 2019 года. Но палки в колеса начали вставлять власти США — Вашингтон пригрозил санкциями владельцам трубоукладчиков, после чего процесс строительства затормозился.

В конце декабря в компании Nord Stream 2 заявили, что работы по укладке труб в исключительной экономической зоне ФРГ завершены. Укладка труб в датских водах планируется с 15 января, там будет задействовано судно "Фортуна".