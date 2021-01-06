Последний шанс. Пенс поможет Трампу оспорить итоги выборов в США

Вице-президент готов побороться за американские выборы, выступив на стороне Трампа перед конгрессменами.

До инаугурации победившего на выборах в США демократа Джозефа Байдена остаются считанные дни (церемония должна состояться 20 января), однако действующий президент Дональд Трамп уступать кресло по-прежнему не собирается. На этот раз он намерен прибегнуть к помощи вице-президента Майка Пенса.

Совместная сессия Конгресса США состоится 6 января, и Пенс, как президент Сената, выступит на ней в роли председателя. Он сможет переубедить конгрессменов, которые в этот день должны официально подтвердить победу Джо Байдена, уверен Трамп. А значит, результаты выборов будут пересмотрены и нынешний президент получит шанс остаться у власти.

По версии газеты The New York Times (NYT), этому плану сбыться не суждено. Утром 6 января издание опубликовало материал, в котором, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщило, что Майк Пенс не в восторге от инициативы Дональда Трампа. Вице-президент во время обеда якобы сказал начальнику, что отказывается воздействовать на конгрессменов, так как не уверен, что ему хватит полномочий.

Пока еще действующий глава Белого дома поспешил назвать материал NYT «фейк-ньюс» (fake news, фальшивые новости – с англ.) и заверил, что Майк Пенс готов биться за результаты выборов.

«Репортаж The New York Times относительно комментариев вице-президента [Майка Пенса], которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня, — это фейковые новости. Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать [оспорить результаты выборов]», — заявил Трамп.

В Twitter 45-й американский президент написал, что появление Пенса на совместной сессии Конгресса ознаменует победу республиканцев на выборах.

«Ели вице-президент поддержит нас [Республиканскую партию], мы сможем победить на президентских выборах. Многие штаты хотят исправить ошибку, которую они допустили при сертификации неправильных и даже мошеннических выборов. <…> Майк может все исправить!», — написал Трамп.

If Vice President @Mike_Pence comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Такого серьезного раскола между Республиканской и Демократической партиями не было со времен гражданской войны в США (1861–1865 годы), утверждает главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров. С точки зрения закона, Майк Пенс действительно может убедить конгрессменов пересмотреть итоги выборов. Особенно если в руках республиканцев есть «козырь», который публике до этого момента не предоставляли.

«Главная сложность для Трампа и Пенса заключается в том, чтобы убедить в их точке зрения других представителей Республиканской партии. Сделать это будет достаточно сложно. Сейчас на стороне Трампа выступают преимущественно консервативные республиканцы, а другая часть также выступает против Демпартии, но при этом и выражает неудовлетворенность деятельностью Трампа. Байден же настаивает на единстве демократической и республиканской партий, а Трамп действует наоборот», — объяснил американист.

Несмотря на все трудности, у Майка Пенса есть реальные шансы убедить однопартийцев поддержать борьбу Дональда Трампа за «честные» результаты выборов. По сравнению с «правой рукой» Байдена Камалой Харрис, помощник действующего президента берет не эмоциями и громкими речами, а хладнокровием и взвешенными аргументами. На совместной сессии Конгресса США это может сыграть решающую роль, добавил Петров.

«Харрис эмоциональна, а Пенс всегда выступает достаточно хладнокровно и четко. Эмоции у него стоят уже на втором плане. В этой части он уравновешивал эмоциональность Трампа во время его президентства. Пенс всегда объяснял все грамотно, давал полную оценку. Практически полное отсутствие эмоционального фона не говорит о том, что ему все равно. Это просто его манера изложения», — подытожил эксперт.

Справка ПС

В предвыборном штабе Дональда Трампа заподозрили массовые фальсификации на следующий день после выборов — утром 4 ноября. Всего за несколько часов в штате Висконсин произошли любопытные изменения: Трамп не получил ни одного голоса, в то время, как копилка Джо Байдена пополнилась на 100 тысяч голосов. С тех пор команда республиканца пытается оспорить результаты выборов сразу в нескольких штатах, однако Верховный суд стоит на стороне демократов.

Официальные результаты голосования говорят о том, что Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков от штатов, а Дональд Трамп – 232 голоса.