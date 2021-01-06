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12:58   6 Января 2021
Политика

Путин поручил создать фонд помощи детям с редкими заболеваниями

Путин поручил создать фонд помощи детям с редкими заболеваниями

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране создадут фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра".

Первый государственный фонд будет возглавлять Александр Ткаченко. Именно он является главой первого детского хосписа в России, который начал свою деятельность в Петербурге в 2010 году. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Предполагается, что фонд будет получать средства за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15%, а также благодаря пожертвованиям граждан и различных организаций. Главной целью фонда является финансовое обеспечение оказания медицинской помощи детям с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями. Также юных пациентов будут снабжать необходимыми лекарствами, в том числе и теми, которые не зарегистрированы в России.

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