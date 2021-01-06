Сотрудник ФСБ рассказал о попытках украинцев незаконно ввезти оружие в Крым

Среди украинцев есть те, которые пытаются провезти что-то запрещенное в Крым. Об этом рассказал начальник пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Андрей Шеин.

Среди украинцев есть те, которые пытаются провезти что-то запрещенное в Крым. Об этом рассказал начальник пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Андрей Шеин.

Со слов сотрудника ФСБ, в основном нарушения фиксируются при попытках провоза крупных денежных сумм, представляющих культурную или историческую ценность предметов, оружия, боеприпасов, наркотических и психотропных средств, а также лекарств, содержащих в своем составе вещества, запрещенные к свободному обращению на территории России.

В 2020 году граждане Украины предприняли 18 попыток незаконного ввоза оружия и боеприпасов на территорию Крыма. Среди изъятого чаще попадались травматические пистолеты и охотничьи патроны. При этом в прошедшем году в пунктах пропуска через государственную границу конфликтных ситуаций или провокационных действий со стороны граждан соседней страны не возникало.