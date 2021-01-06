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12:50   6 Января 2021
Происшествия

Гонконгские правоохранители задержали свыше 50 подозреваемых в попытке подрыва власти

Гонконгские правоохранители задержали свыше 50 подозреваемых в попытке подрыва власти

Политические активисты подозреваются в попытке подрыва государственной власти, заявил секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли.

По его словам, активисты вынашивали злонамеренные планы, которые направлены на попытку парализовать деятельность правительства. Министр объяснил, что они с помощью сговора и проведения нелегальных праймериз собирались продвинуть своих кандидатов в состав Законодательного совета.

Уточняется, что в операции по задержанию активистов участвовали порядка тысячи правоохранителей.

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#гонконг #правоохранители #Джон Ли

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