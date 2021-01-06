Американист объяснил поведение Трампа нежеланием быть «хромой уткой»

Президент США не может смириться, что внимание мировой общественности приковано к демократу Джо Байдену.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете совершать транзакции с владельцами приложений платежной системы Alipay и семи похожих китайских программ. Высокопоставленный чиновник действующей администрации утверждает, что такой шаг защитит персональные данные американцев от потенциальной угрозы, исходящей от китайских программных приложений с большими базами пользователей.

«США должны принимать решительные меры против тех, кто разрабатывает или контролирует китайские приложения, чтобы обеспечить нашу национальную безопасность», — подтвердил Трамп.

В указе названы восемь платежных приложений: Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office. В тексте документа говорится, что указ вступает в силу через 45 дней (19 февраля) — через месяц после того, как Трамп должен покинуть Белый дом. Однако Минпромторг США планирует начать выявлять транзакции еще до 20 января.

Примечательно, что представитель избранного президента Джо Байдена отказался от комментариев.

Администрация Трампа считает Китай главной угрозой для США, напомнил ведущий сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. Впрочем, в Вашингтоне на этот счет единого мнения придерживаются и республиканцы, и демократы. Указ действующего президента в целом вписывается в стратегический курс по сдерживанию КНР, однако Байден будет демонстрировать свою позицию не так открыто, считает эксперт.

«Трамп таким образом пытается создать определенный дискомфорт для Байдена, но назвать это проблемой сложно, скорее это такая мелкая пакость. Байдену могут потребоваться определенные шаги для нивелирования его действий. В целом, политика по давлению на Китай продолжится. США, как и против России, используют методы недобросовестной конкурентной борьбы», — объяснил Блохин.

Политолог напомнил об атаке Соединенных Штатов на FaceApp — популярное российское приложение, позволяющее «отредактировать» на фотографии возраст и пол человека. В 2019 году лидер демократов в Сенате Чак Шумер обратился в ФБР с просьбой проверить программу, поскольку она якобы может похищать персональные данные миллионов американцев и передавать сведения властям РФ.

В ФБР в ответ заявили, что считают любое российское приложение представляющим «потенциальную контрразведывательную угрозу» для США.

Кроме того, Трамп просто не может смириться с тем, что внимание мировой общественности приковано к демократу Джо Байдену, хотя его инаугурация состоится только 20 января 2021 года. Громкими указами и яркими явлениям республиканец возвращает интерес к своей персоне, считает Блохин.

Последний месяц правления Трамп не желает быть «хромой уткой»*, вовсю пользуясь президентским положением. Он наложил вето на принятый обеими палатами Конгресса оборонный бюджет (впрочем, Сенат смог его преодолеть), помиловал солдат-наемников Blackwater, уволил сотрудников за предательство и назначил новых.

«Трамп продолжает приковывать внимание в свойственной ему манере. Все это попытки сказать: "Эй, что вы все про Байдена , да про Бадена? Я вообще-то еще президент до 20 января!"», — заключил эксперт.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Однако подсчет голосов затянулся из-за рекордного голосования по почте и высокой явки. В итоге выборщики определили новым президентом Джо Байдена. Инаугурация запланирована на 20 января.

Конгресс США утвердит результаты выборов 6 января. Трамп отказывается признать поражение. Президент и его сторонники уверены, что у них крадут победу с помощью массовых фальсификаций. Республиканцы подавали несколько исков с требованием проверки хода голосования, но безуспешно — суды «колеблющихся» штатов их отклоняют.

Справка ПС

* — после президентских выборов в США действующий глава государства становится «хромой уткой» в двух случаях: если его не выбрали на второй срок или если второй срок подходит к концу, а его преемник уже определился. Несмотря на это, уходящий президент до последнего дня имеет всю полноту власти и проводит в жизнь свои решения.