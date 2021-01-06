Адвокаты одного из обвиняемых по делу о крушении малайзийского боинга MH17 спровоцировали волну неадекватных заявлений главы Bellingcat Элиота Хиггинса.

Адвокаты одного из обвиняемых по делу о крушении малайзийского боинга MH17 спровоцировали волну неадекватных заявлений главы Bellingcat Элиота Хиггинса.

Западное издание Bellingcat в течение многих лет пытается доказать причастность российской стороны к трагедии, произошедшей в небе над Украиной в 2014 году, пишет "ПолитРоссия".

Юристы одного из обвиняемых по этому делу — Олега Пулатова считают необходимым, чтобы суд услышал показания свидетелей, которые видели на месте трагедии украинские истребители. Одно упоминание возможности того, что самолет могла сбить украинская сторона, немедленно спровоцировало основателя Bellingcat Элиота Хиггинса на истерику в социальных сетях. Никаких доказательств своим словам в Bellingcat не предоставили.

Реальное отсутствие доказательств вынудило его наброситься на юристов. Глава издания пытался выставить их "клоунами", так как их заявления рушат версию Bellingcat о событиях в небе над Украиной.