Украина рискует быть разорванной между Америкой, Россией, Китаем и местными олигархами после прихода к власти в США Джо Байдена, считает экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

Украина рискует быть разорванной между Америкой, Россией, Китаем и местными олигархами после прихода к власти в США Джо Байдена, считает экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

По его словам, это связано с активной борьбой новой администрации США с украинским олигархом Игорем Коломойским, который не собирается выполнять инструкции американских кураторов. Он также отметил, что спецслужбы США уже арестовали счета украинского предпринимателя и ведут расследование.

"А почему ФБР не расследует Байдена и его сына, они чем занимались, благотворительностью что ли на Украине? Вот это такой двойной стандарт", — сказал он.

Ранее украинский политик Олег Царев заявил, что Коломойский может сбежать в Россию из-за знания правды о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 над территорией Донбасса.