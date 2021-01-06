11:25 6 Января 2021Политика
Журналиста Гордона подняли на смех из-за "неприятного сюрприза" для России
Украинского журналиста Дмитрия Гордона высмеяли в Сети после его заявления о "неприятном сюрпризе", который ждет Россию.
Украинского журналиста Дмитрия Гордона высмеяли в Сети после его заявления о "неприятном сюрпризе", который ждет Россию.
Видеоролик блогера Алексея Навального стал очень "неприятным сюрпризом" для России, заявил Гордон в эфире украинского телевидения. По словам журналиста, он еще за несколько дней до публикации материала в интернете успел предупредить об этом. Также он предрек возвращение Навального в Россию.
Пользователи Сети скептически отнеслись к новой "сенсации" Гордона и высмеяли его за сделанное заявление.
"Лысый смотрящий! Тайный агент всех спецслужб! Хранитель пирамидок!" — прокомментировал один из интернет-пользователей.
Еще один комментатор иронично назвал украинского журналиста "великим аналитиком".