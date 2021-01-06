Граждане РФ раскрыли размер желаемой зарплаты

Российские граждане хотят в 2021 году получать зарплату в размере 158 тысяч рублей. При этом ожидания москвичей и петербуржцев выше, показало исследование сервиса "Работа.ру".

Российские граждане хотят в 2021 году получать зарплату в размере 158 тысяч рублей. При этом ожидания москвичей и петербуржцев выше, показало исследование сервиса "Работа.ру".

Так, в Москве хотели бы зарабатывать в среднем 175 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 164 тысячи рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные. Только 7% респондентов заявили, что хотели бы зарабатывать в 2021 году до 29 тысяч рублей. До 49 тысяч хотят получать 18% опрошенных россиян. Четверть (24%) граждан указала желаемую зарплату в размере до 69 тысяч рублей.

Еще 15% заявили о готовности получать до 99 тысяч рублей. Исследование проводилось среди трех тысяч пользователей Сети из всех российских регионов.