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11:12   6 Января 2021
Общество

Более 24 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Более 24 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, сообщили в оперштабе. Уточняется, что 11% заболевших были бессимптомниками.

Еще 23 055 пациентов полностью выздоровели от COVID-19. Ежесуточный прирост летальных случаев составил 445.

Таким образом, с начала пандемии в РФ был выявлен 3 308 601 случай COVID-19, 2 685 723 людей полностью выздоровели. 59 951 пациент скончался.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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