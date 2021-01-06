Более 24 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, сообщили в оперштабе. Уточняется, что 11% заболевших были бессимптомниками.

За минувшие сутки в России выявили 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, сообщили в оперштабе. Уточняется, что 11% заболевших были бессимптомниками.

Еще 23 055 пациентов полностью выздоровели от COVID-19. Ежесуточный прирост летальных случаев составил 445.

Таким образом, с начала пандемии в РФ был выявлен 3 308 601 случай COVID-19, 2 685 723 людей полностью выздоровели. 59 951 пациент скончался.