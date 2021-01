Politico: Трамп признает поражение на выборах президента

Действующий президент США признает поражение на выборах в частных беседах, но не делает публичных заявлений.

Действующий президент США Дональд Трамп признает поражение на выборах в частных беседах, но не делает публичных заявлений. Таким образом он хочет привлечь к себе больше внимания. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на источники в окружении президента.

Один из собеседников издания рассказал, что Трамп смирился с проигрышем в последние недели. Глава государства признался, что «просто разочарован» таким результатом на выборах, говорится в статье.

По данным источников Politico, американский лидер также понимает, что 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердят победу избранного президента Джозефа Байдена.

Другой источник отметил, что Трамп обсуждал с помощниками планы покинуть Вашингтон и отправиться в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Несмотря на то, что президент США признает в частных разговорах свое поражение, он все же утверждает, что выиграл бы честные выборы, утверждают собеседники газеты.

Причиной такого поведения Трампа они сочли стремление привлечь к себе внимание.

Накануне Трамп заявил, что вице-президент Майкл Пенс имеет право пересмотреть итоги прошедших президентских выборов. По словам американского лидера, Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были «избраны мошенническим образом в спорных штатах».

Позже издание The New York Times сообщило, что Пенс отказался изменять результаты выборов по воле Трампа. Американский лидер назвал публикацию «фейковой новостью» и добавил, что вице-президент разделяет его взгляды.

The Vice President has the power to reject fraudulently chosen electors.