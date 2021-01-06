Politico: Трамп признает поражение на выборах президента

Действующий президент США признает поражение на выборах в частных беседах, но не делает публичных заявлений.

Действующий президент США Дональд Трамп признает поражение на выборах в частных беседах, но не делает публичных заявлений. Таким образом он хочет привлечь к себе больше внимания. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на источники в окружении президента.

Один из собеседников издания рассказал, что Трамп смирился с проигрышем в последние недели. Глава государства признался, что «просто разочарован» таким результатом на выборах, говорится в статье.

По данным источников Politico, американский лидер также понимает, что 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердят победу избранного президента Джозефа Байдена.

Другой источник отметил, что Трамп обсуждал с помощниками планы покинуть Вашингтон и отправиться в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Несмотря на то, что президент США признает в частных разговорах свое поражение, он все же утверждает, что выиграл бы честные выборы, утверждают собеседники газеты.

Причиной такого поведения Трампа они сочли стремление привлечь к себе внимание.

«Это нужно, чтобы оставаться актуальным и обсуждаемым в новостях», — отметил один из источников.

Накануне Трамп заявил, что вице-президент Майкл Пенс имеет право пересмотреть итоги прошедших президентских выборов. По словам американского лидера, Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были «избраны мошенническим образом в спорных штатах».

Позже издание The New York Times сообщило, что Пенс отказался изменять результаты выборов по воле Трампа. Американский лидер назвал публикацию «фейковой новостью» и добавил, что вице-президент разделяет его взгляды.

The Vice President has the power to reject fraudulently chosen electors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021

Конгресс США утвердит результаты выборов 6 января. Пенс как президент Сената выступит в качестве председателя на данной сессии, в рамках которой конгрессмены должны будут официально подтвердить победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Группа республиканцев в обеих палатах Конгресса намерена оспорить результаты голосования. Предполагается, что шансов у них нет, поскольку сама Республиканская партия в большинстве не поддерживает эти попытки.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Однако подсчет голосов затянулся из-за рекордного голосования по почте и высокой явки. В итоге выборщики определили новым президентом Байдена. Инаугурация запланирована на 20 января.

Трамп отказывается признать поражение. Он утверждает, что выборы были подтасованы. Однако до сих пор попытки политика оспорить результаты через суд были безуспешны.