Сатановский рассказал, как РФ будет сотрудничать с американскими "снусмумриками"

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал возможности сотрудничества России с администрацией новоизбранного президента США Джо Байдена в условиях антироссийской риторики.

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал возможности сотрудничества России с администрацией новоизбранного президента США Джо Байдена в условиях антироссийской риторики.

Сатановский убежден, что новой американской администрации будет сложно договариваться с РФ, параллельно наказывая Россию за "хакерские атаки" и "вмешательство в выборы".

"Как намерена новая американская администрация совмещать попытки договориться с Россией по тем же стратегическим вооружениям, с попытками нас наказать за придуманные ими же глупости, вроде хакерских атак или вмешательства в их выборы, в которое верят только они сами? Ну, есть, понятно, еще сирийское химоружие, допинг у спортсменов, Скрипали и Навальный... Да! И однополых браков, прав трансгендеров, ювенальной юстиции и гей-парадов у нас нет. А в принципе, придумать, за что наехать, они могут по любому поводу и без него", — говорит политолог.

Он считает, что у России и США нет шансов стать партнерами ни при каких обстоятельствах, в том числе, и в сфере борьбы с терроризмом. По мнению эксперта, в США с ним не борются, а только делают вид и пытаются при случае натравить нарушителей общественного порядка на РФ.