Шварцнеггер осудил попытки Трампа оспорить итоги выборов в США

Голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер назвал «сумасшествием» попытки действующего президента США Дональда Трампа оспорить результаты президентских выборов.

Голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер назвал «сумасшествием» попытки действующего президента США Дональда Трампа оспорить результаты президентских выборов.

По его словам, не существует сомнений в том, кто является победителем в гонке за президентское кресло. Продолжающиеся споры Шварценеггер в колонке для журнала Economist назвал «глупостью, сумасшествием и злом».

«Для тех в моей партии, кто хочет выступить против голосов 6 января, хочу сказать: знайте, что нашим внукам ваши имена будут известны как имена злодеев, которые воевали против великого эксперимента Америки и воли избирателей. У вас будет печальная слава», — написал актер.

Шварценеггер родился в Австрии. Американское гражданство он получил в 1983 году. Актер был губернатором Калифорнии в 2003–2011 годах.

Конгресс США утвердит результаты президентских выборов 6 января. Группа республиканцев в обеих палатах конгресса намерена оспорить результаты голосования. Предполагается, что шансов у них нет, поскольку сама Республиканская партия в большинстве не поддерживает эти попытки

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Однако подсчет голосов затянулся из-за рекордного голосования по почте и высокой явки. В итоге выборщики определили новым президентом кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Его инаугурация запланирована на 20 января.

Трамп отказывается признать поражение. Он утверждает, что выборы были подтасованы. Однако до сих пор попытки политика оспорить результаты через суд были безуспешны.