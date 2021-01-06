Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:29   6 Января 2021
Общество

ВОЗ оценила количество стран, где выявили "британский" штамм COVID-19

ВОЗ оценила количество стран, где выявили "британский" штамм COVID-19

Выявленная в Великобритании мутация коронавируса распространилась уже в 41 стране. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты фиксируют такие показатели по состоянию на 5 января. Уточняется, что на этих территориях выявили "небольшое количество случаев" заражения мутировавшим коронавирусом. При этом уже в шести странах нашли штамм COVID-19, обнаруженный ранее в ЮАР.

О нахождении в Великобритании измененного коронавируса стало известно в середине декабря. Мутация распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#воз #мутация #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров