ВОЗ оценила количество стран, где выявили "британский" штамм COVID-19

Выявленная в Великобритании мутация коронавируса распространилась уже в 41 стране. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Выявленная в Великобритании мутация коронавируса распространилась уже в 41 стране. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты фиксируют такие показатели по состоянию на 5 января. Уточняется, что на этих территориях выявили "небольшое количество случаев" заражения мутировавшим коронавирусом. При этом уже в шести странах нашли штамм COVID-19, обнаруженный ранее в ЮАР.

О нахождении в Великобритании измененного коронавируса стало известно в середине декабря. Мутация распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее.