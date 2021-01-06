10:29 6 Января 2021Общество
ВОЗ оценила количество стран, где выявили "британский" штамм COVID-19
Выявленная в Великобритании мутация коронавируса распространилась уже в 41 стране. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Выявленная в Великобритании мутация коронавируса распространилась уже в 41 стране. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Специалисты фиксируют такие показатели по состоянию на 5 января. Уточняется, что на этих территориях выявили "небольшое количество случаев" заражения мутировавшим коронавирусом. При этом уже в шести странах нашли штамм COVID-19, обнаруженный ранее в ЮАР.
О нахождении в Великобритании измененного коронавируса стало известно в середине декабря. Мутация распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее.