Американский рэп-исполнитель Dr. Dre попал в реанимацию

Рэпер и продюсер из США Dr. Dre (настоящее имя — Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию из-за аневризмы сосуда головного мозга, сообщило СМИ.

Рэпер и продюсер из США Dr. Dre (настоящее имя — Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию из-за аневризмы сосуда головного мозга, сообщило СМИ.

Портал TMZ пишет, что 55-летнего музыканта госпитализировали в больницу в Лос-Анджелесе. Сейчас состояние рэпера оценивается как стабильное. Сам Dr. Dre заверил подписчиков в социальной сети Instagram, что чувствует себя хорошо и рассчитывает в ближайшее время вернуться домой.

"Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за проявленный интерес и пожелания выздоровления. У меня все отлично, я получаю отличную медицинскую помощь от своей медкоманды. Я скоро покину больницу и вернусь домой", — написал Dr. Dre и поблагодарил сотрудников больницы.

Он считается одной из важнейших фигур рэпа в Соединенных Штатах.