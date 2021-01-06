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9:43   6 Января 2021
Политика

Песков назвал трагедией выход Украины за "красные линии"

Песков назвал трагедией выход Украины за "красные линии"

Выход Украины за "красные линии" является трагедией для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. ... Но когда в Европе происходит переворот — это совсем странно", — сказал Песков.

По его словам, "красные линии" — это позиция Киева, которая идет вразрез с интересами Москвы. Работа с украинскими представителями продолжается, отметил он. Москва пытается искать "какую-то серединную линию", но где-то приходится действовать жестко, добавил пресс-секретарь главы государства.

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#украина #рф #песков

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