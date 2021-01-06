Песков назвал трагедией выход Украины за "красные линии"

Выход Украины за "красные линии" является трагедией для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выход Украины за "красные линии" является трагедией для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. ... Но когда в Европе происходит переворот — это совсем странно", — сказал Песков.

По его словам, "красные линии" — это позиция Киева, которая идет вразрез с интересами Москвы. Работа с украинскими представителями продолжается, отметил он. Москва пытается искать "какую-то серединную линию", но где-то приходится действовать жестко, добавил пресс-секретарь главы государства.