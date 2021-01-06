Бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков ушел из жизни в 87 лет

Умер экс-губернатор Камчатки Владимир Бирюков, который занимал пост руководителя с 1991 по 2000 год. Причина смерти пока не разглашается.

Умер экс-губернатор Камчатки Владимир Бирюков, который занимал пост руководителя с 1991 по 2000 год. Причина смерти пока не разглашается.

Об этом сообщили в краевом законодательном собрании. Также пресс-служба передала слова соболезнования представителя краевого парламента Валерия Раенко.

Он отметил, что Владимир Бирюков никогда не боялся брать на себя ответственность за самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне.