Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:23   6 Января 2021
Общество

Бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков ушел из жизни в 87 лет

Бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков ушел из жизни в 87 лет

Умер экс-губернатор Камчатки Владимир Бирюков, который занимал пост руководителя с 1991 по 2000 год. Причина смерти пока не разглашается.

Об этом сообщили в краевом законодательном собрании. Также пресс-служба передала слова соболезнования представителя краевого парламента Валерия Раенко.

Он отметил, что Владимир Бирюков никогда не боялся брать на себя ответственность за самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#губернатор #смерть #камчатка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров