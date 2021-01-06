Трамп ввел новые ограничительные меры против китайских компаний

Действующий лидер США Дональд Трамп решил ограничить любые транзакции с главами восьми китайских приложений, включая платежных систем Alipay и WeChat Pay.

Действующий лидер США Дональд Трамп решил ограничить любые транзакции с главами восьми китайских приложений, включая платежных систем Alipay и WeChat Pay.

По словам Трампа, эти сервисы могут получать доступ к персональным данным пользователей и использоваться китайским правительством для слежки за американцами. Уточняется, что указ действующего президента Соединенных Штатов вступит в силу только спустя 45 дней, когда к власти придет избранный лидер страны Джо Байден, который может отказаться от мер.

Ранее палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который может лишить компании КНР возможности размещать свои акции на биржах США.