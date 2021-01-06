Более 90% голосов обработано в Джорджии на выборах в Сенат США

Республиканцы одерживают победу в американском штате Джорджия после подсчёта 91% бюллетеней во втором туре выборов в Сенат.

Республиканцы одерживают победу в американском штате Джорджия после подсчёта 91% бюллетеней во втором туре выборов в Сенат.

Согласно предварительным данным, кандидат от Республиканской партии Келли Леффлер уже набрала 51,1% голосов, в то время как ее соперник Рафаэль Уорнок получил поддержку 48,9% избирателей. Об этом сообщила газета The New York Time.

Кроме того, республиканец Дэвид Пердью, набрав 51,1 % голосов избирателей, опережает представителя Демократической партии Джона Оссоффа (48,5%). Результаты выборов в штате Джорджия определят баланс сил в верхней палате американского конгресса.