Трамп заявил о возможности Пенса пересмотреть результаты голосования

Действующий президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на пересмотре результатов голосования. Судьбу итогов может решить Майкл Пенс.

Действующий президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на пересмотре результатов голосования. Судьбу итогов может решить Майкл Пенс.

Вице-президент США Майкл Пенс может пересмотреть результаты голосования и отклонить выборщиков от спорных штатов. О таких полномочиях напомнил президент Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.

"У вице-президента есть полномочия для того, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом", – отметил президент США.

Американская конституция позволяет Майклу Пенсу отменить сертификацию результатов или вернуть их в штаты для изменения. Но с мнением Трампа не согласны большинство политиков, включая республиканцев и конституционных юристов. Они сомневаются, что конгресс отвергнет голоса выборщиков.

В среду Майкл Пенс должен утвердить результаты прошедших выборов на пост президента. В США президента признали Джо Байдена, который набрал 306 голосов. Трамп не признает свое поражение.