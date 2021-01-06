Трамп заявил о возможности Пенса пересмотреть результаты голосования
Действующий президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на пересмотре результатов голосования. Судьбу итогов может решить Майкл Пенс.
Вице-президент США Майкл Пенс может пересмотреть результаты голосования и отклонить выборщиков от спорных штатов. О таких полномочиях напомнил президент Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.
"У вице-президента есть полномочия для того, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом", – отметил президент США.
Американская конституция позволяет Майклу Пенсу отменить сертификацию результатов или вернуть их в штаты для изменения. Но с мнением Трампа не согласны большинство политиков, включая республиканцев и конституционных юристов. Они сомневаются, что конгресс отвергнет голоса выборщиков.
В среду Майкл Пенс должен утвердить результаты прошедших выборов на пост президента. В США президента признали Джо Байдена, который набрал 306 голосов. Трамп не признает свое поражение.