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7:26   6 Января 2021
Политика

Трамп заявил о возможности Пенса пересмотреть результаты голосования

Трамп заявил о возможности Пенса пересмотреть результаты голосования

Действующий президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на пересмотре результатов голосования. Судьбу итогов может решить Майкл Пенс.

Вице-президент США Майкл Пенс может пересмотреть результаты голосования и отклонить выборщиков от спорных штатов. О таких полномочиях напомнил президент Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.

"У вице-президента есть полномочия для того, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом", – отметил президент США.

Американская конституция позволяет Майклу Пенсу отменить сертификацию результатов или вернуть их в штаты для изменения. Но с мнением Трампа не согласны большинство политиков, включая республиканцев и конституционных юристов. Они сомневаются, что конгресс отвергнет голоса выборщиков.

В среду Майкл Пенс должен утвердить результаты прошедших выборов на пост президента. В США президента признали Джо Байдена, который набрал 306 голосов. Трамп не признает свое поражение.

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#сша #выборы #трамп

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