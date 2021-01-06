Цеков: США захватили Украину и лишили государство независимости

Соединенные Штаты давно захватили реальную власть на Украине и лишили государство независимости, уверен член комитета Совфеда РФ по международным делам Сергей Цеков.

Соединенные Штаты давно захватили реальную власть на Украине и лишили государство независимости, уверен член комитета Совфеда РФ по международным делам Сергей Цеков.

Таким образом политик прокомментировал беспочвенные опасения Киева относительно планов России напасть на Херсонскую область с целью установить контроль над дамбой Северо-Крымского канала. По его словам, украинским властям не стоит беспокоиться из-за надуманных атак, так как "заокеанские хозяева" уже захватили страну.

"Прогнозы свои они делают, исключительно судя по себе. Если бы они были в ситуации, в которой оказались крымчане, то однозначно бы наступали", — объяснил Цеков в интервью РИА Новости.

Сенатор от Крыма добавил, что проблемы полуострова с водоснабжением будут решены в кратчайшие сроки с помощью федерального центра. Работа в этом направлении уже ведется, резюмировал политик.