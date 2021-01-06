Нью-йоркские авиадиспетчеры получили угрозу нападения на Капитолий

Авиадиспетчеры поймали аудиозапись, в которой была информации о намеренном столкновении самолета с Капитолием, сообщает телеканал CBS News.

Авиадиспетчеры поймали аудиозапись, в которой была информации о намеренном столкновении самолета с Капитолием, сообщает телеканал CBS News.

Угроза поступила от неизвестных. В заявлении фигурировали слова о мести за иранского генерала Касема Сулеймани.

"В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен", — приводит телеканал фразу, которую услышали нью-йоркские авиадиспетчеры в понедельник.

Специалисты выясняют откуда было доставлено сообщение. Однако власти США не считают угрозу нападения возможной, они занимаются расследованием внедрения в авиационные частоты.

ФБР инцидент не прокомментировало. Авиадиспетчеры отметили, что сообщение поступило как раз накануне утверждения результатов выборов президента США.