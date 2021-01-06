Пхеньян сообщил об открытии восьмого съезда Трудовой партии Кореи

Председатель Государственного совета КНДР Ким Че Ын, выступая на открывшемся 5 января съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), заявил, что поставленные ранее цели достигнуты не были.

Председатель Государственного совета КНДР Ким Че Ын, выступая на открывшемся 5 января съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), заявил, что поставленные ранее цели достигнуты не были.

Речь идет о экономических показателях развития, которые были утверждены на предыдущем съезде партии. По мнению лидера КНДР, они весьма далеки во всех сферах. Ким Чен Ын призвал все ведомства и предприятия работать, как единый механизм для достижения необходимых результатов.

По сообщениям крупнейшего новостного агентства Республики Корея Yonhap, на предстоящем съезде ТПК будет принято решение об одобрении экономического развития КНДР на текущий год. Вместе с тем КНДР планирует утвердить дальнейшую политику в отношении США и Южной Кореи.