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4:51   6 Января 2021
Политика

Трамп и Байден выступят с речью перед своими сторонниками 6 января

Трамп и Байден выступят с речью перед своими сторонниками 6 января

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат в президенты США Джо Байден обратятся к своим последователям из разных штатов.

Байден, по сообщениям представителей демократов, выступит перед своими единомышленниками в городе Уилмингтон, штат Делавэр. Подробной информации о формате проведения и времени мероприятия нет.

Трамп в Twitter заявил, что выступит перед своими сторонниками в Вашингтоне. Встреча пройдет в рамках митинга "Спасем Америку". Действующий глава Белого дома ожидает увидеть на своем выступлении множество неравнодушных американцев. Трамп сказал, что для граждан США это последний шанс помешать демократам "украсть победу" на выборах США.

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#байден #трамп #выборы сша

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