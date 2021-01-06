Украинских чиновников обвинили в тайной вакцинации от COVID-19

Киевские политики начали первыми вакцинироваться от коронавируса препаратом Pfizer, не сообщив об этом согражданам, заявил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

Киевские политики начали первыми вакцинироваться от коронавируса препаратом Pfizer, не сообщив об этом согражданам, заявил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

В своем блоге Бродский, который по совместительству является главным редактором портала "Обозреватель", сообщил, что располагает информацией, согласно которой в конце 2020 года на Украину тайно доставили партию вакцины Pfizer/BioNTech. Препарат не прошел таможенный контроль, отметил заявитель.

Он также рассказал, что ряд народных депутатов, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий уже прошли первый этап вакцинирования в частной клинике пластической хирургии и косметологии "Медиленд" в Киеве. Всего каждый политик отдал за прививку около двух тысяч евро, когда ее реальная средняя цена — 30 евро.