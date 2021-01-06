Украинских чиновников обвинили в тайной вакцинации от COVID-19
Киевские политики начали первыми вакцинироваться от коронавируса препаратом Pfizer, не сообщив об этом согражданам, заявил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.
В своем блоге Бродский, который по совместительству является главным редактором портала "Обозреватель", сообщил, что располагает информацией, согласно которой в конце 2020 года на Украину тайно доставили партию вакцины Pfizer/BioNTech. Препарат не прошел таможенный контроль, отметил заявитель.
Он также рассказал, что ряд народных депутатов, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий уже прошли первый этап вакцинирования в частной клинике пластической хирургии и косметологии "Медиленд" в Киеве. Всего каждый политик отдал за прививку около двух тысяч евро, когда ее реальная средняя цена — 30 евро.