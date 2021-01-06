Минздрав Израиля вынужденно ввел двухнедельный карантин из-за COVID-19

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в совместном с Минздравом страны заявлении заявил о необходимости ужесточения мер борьбы с распространением коронавируса.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в совместном с Минздравом страны заявлении заявил о необходимости ужесточения мер борьбы с распространением коронавируса.

Локдаун продлится две недели, начиная с 7 января этого года. Такое решение, по словам Нетаньяху, продиктовано серьезным увеличением количество заболевших COVID-19 в стране. При этом новая вспышка продиктована, по мнению премьер-министра, появлением нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного на территории Великобритании.

"Мы находимся в разгаре мировой пандемии, которая распространяется с большой скоростью из-за британской мутации", – заявил Нетаньяху.

Лидер Израиля также призвал граждан страны предпринять над собой "последнее усилие", подразумевая новые ограничительные меры.