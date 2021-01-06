Суд в Джорджии отказался пересматривать результаты выборов президента США

Суд в штате Джорджия отклонил иск юристов настоящего президента США Дональда Трампа. Адвокаты требовали пересмотреть результаты выборов.

Суд в штате Джорджия отклонил иск юристов настоящего президента США Дональда Трампа. Адвокаты требовали пересмотреть результаты выборов.

Юристы Дональда Трампа подали исковую жалобу 31 декабря. Они просили признать результаты выборов в штате Джорджия недействительными, сообщает агентство Bloomberg. Власти могли нарушить избирательное законодательство при проведении голосования по почте и обработке присланных документов. Также руководство штата "ненадлежащим образом провело сертификацию" результатов, утверждают адвокаты в иске.

Окружной суд в Атланте отклонил иск и заключил, что вся процедура голосования проведена в соответствии с законодательством. В Джорджии дважды пересчитывали голоса на всеобщих выборах. Байден в этом штате набрал 49,5% голосов, а Трамп 49,26%, говорится в официальной информации по выборам.