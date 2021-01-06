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0:59   6 Января 2021
Политика

Спецслужбы США назвали предполагаемую цель атаки "российских хакеров"

Спецслужбы США назвали предполагаемую цель атаки "российских хакеров"

Американское разведывательное сообщество заявило. что "догадывается", по какой причине в декабре на федеральные учреждения США обрушилась кибератака, за которой якобы стоит Россия.

Как следует из отчета по первым итогам работы, совместно проведенной Агентством национальной безопасности, ФБР, CISA и управлением Национальной разведки, целью взлома являлась попытка получения "различных разведанных".

В этом же обращении, опубликованном на сайте агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности, министерство внутренней безопасности официально подтвердило, что "вероятнее всего" за кибератакой стоят якобы "российские хакеры", доказательства этого американские спецслужбы однако не предоставили.

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#сша #кибератака #российские хакеры

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