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23:59   5 Января 2021
Общество

Глава НРК прокомментировала отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Глава НРК прокомментировала отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Минпросвещения России отказалось вводить ЕГЭ по иностранному языку. Указ об отмене обязательной сдачи иностранного языка на выпускных экзаменах вступил в силу 5 января.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец, которая выступала против введения этой инициативы, оценила нововведения в системе образования.

Волынец аргументировала свою негативную позицию по отношению к ЕГЭ по иностранному языку тем, что в школах уровень преподавания предмета недостаточно качественный, что не позволяет выпускникам с легкостью подготовиться к экзамену самостоятельно.

"Если мы хотим повышать качество образования, а его нужно повышать, то это можно делать и без ЕГЭ. Пусть работают программы, методики, вносятся изменения в федеральный образовательный стандарт. Никто не против. Зачем усложнять все этими мучительными испытаниями? ЕГЭ сложно даже для того ребенка, который знает предмет", — заявила глава НРК в беседе с редакцией "ПолитЭксперта".

По словам Волынец, подготовка к ЕГЭ превращается в гонку кошельков родителей, так как им приходится нанимать репетиторов или оплачивать дополнительные курсы для школьников.

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#егэ #иностранный язык #волынец

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