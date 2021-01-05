Глава НРК прокомментировала отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Минпросвещения России отказалось вводить ЕГЭ по иностранному языку. Указ об отмене обязательной сдачи иностранного языка на выпускных экзаменах вступил в силу 5 января.

Минпросвещения России отказалось вводить ЕГЭ по иностранному языку. Указ об отмене обязательной сдачи иностранного языка на выпускных экзаменах вступил в силу 5 января.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец, которая выступала против введения этой инициативы, оценила нововведения в системе образования.

Волынец аргументировала свою негативную позицию по отношению к ЕГЭ по иностранному языку тем, что в школах уровень преподавания предмета недостаточно качественный, что не позволяет выпускникам с легкостью подготовиться к экзамену самостоятельно.

"Если мы хотим повышать качество образования, а его нужно повышать, то это можно делать и без ЕГЭ. Пусть работают программы, методики, вносятся изменения в федеральный образовательный стандарт. Никто не против. Зачем усложнять все этими мучительными испытаниями? ЕГЭ сложно даже для того ребенка, который знает предмет", — заявила глава НРК в беседе с редакцией "ПолитЭксперта".

По словам Волынец, подготовка к ЕГЭ превращается в гонку кошельков родителей, так как им приходится нанимать репетиторов или оплачивать дополнительные курсы для школьников.